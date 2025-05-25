Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ипсвич
18:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Саутгемптон
18:00
АрсеналНе начат
Фулхэм
18:00
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
18:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
18:00
ЛестерНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ньюкасл
18:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Вильярреал
17:15
СевильяНе начат
Атлетик
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
21:45
ВеронаНе начат
Венеция
21:45
ЮвентусНе начат
Аталанта
21:45
ПармаНе начат
Удинезе
21:45
ФиорентинаНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат
Лацио
21:45
ЛеччеНе начат

Владимир Путин поздравил петербургский "Зенит" с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил петербургский "Зенит" со столетием.
Фото: ФК "Зенит"
"Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба "Зенит". За минувшие годы "Зенит" прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола

Особо отмечу, что вы бережно храните зенитовские традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров, наставников, стремитесь преумножать их свершения", - зачитал поздравление Путина Алексей Миллер.

Сегодня, 25-го мая, петербургский "Зенит" отмечает сто лет со дня основания клуба, в честь этого события петербургский клуб подготовил ряд мероприятий, а также организовал товарищеский матч между составом петербургского и ленинградского "Зенита".

Вчера, 24-го мая, "Краснодар" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в истории клуба стал чемпионом России. Петербургский "Зенит" стал серебряным призером и отстал от южан в итоговой таблице на один балл. Напомним, что команда Сергея Семака шесть сезонов кряду была чемпионом страны, также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится