"Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба "Зенит". За минувшие годы "Зенит" прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола
Особо отмечу, что вы бережно храните зенитовские традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров, наставников, стремитесь преумножать их свершения", - зачитал поздравление Путина Алексей Миллер.
Сегодня, 25-го мая, петербургский "Зенит" отмечает сто лет со дня основания клуба, в честь этого события петербургский клуб подготовил ряд мероприятий, а также организовал товарищеский матч между составом петербургского и ленинградского "Зенита".
Вчера, 24-го мая, "Краснодар" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в истории клуба стал чемпионом России. Петербургский "Зенит" стал серебряным призером и отстал от южан в итоговой таблице на один балл. Напомним, что команда Сергея Семака шесть сезонов кряду была чемпионом страны, также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка России.
Владимир Путин поздравил петербургский "Зенит" с юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил петербургский "Зенит" со столетием.
Фото: ФК "Зенит"