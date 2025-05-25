"На мой взгляд, чемпионство "Краснодара" — суперсобытие. Слава богу, что Галицкий выиграл чемпионат. Люди, которые так много вкладывают в футбол — всю свою жизнь, деньги и здоровье, — должны вознаграждаться. Победа "Краснодара" — благодарность Галицкому от бога за все его дела", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Вчера, 24-го мая, "Краснодар" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России. В итоговой турнирной таблице команда Мурада Мусаева обогнала петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Червиченко: победа "Краснодара" - благодарность Галицкому от бога за все его дела
Фото: ФК "Краснодар"