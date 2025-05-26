— Какую оценку вы можете поставить по итогам сезона?
— Мы должны быть лучше, — цитирует Кахигао «Матч ТВ».
Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. До этого 55-летний испанец более 23 лет работал скаутом в «Арсенале». Последним местом его работы был турецкий «Галатасарай», где с прошлого года он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Кахигао подвёл итоги сезона "Спартака": мы должны быть лучше
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что команда должна показывать более высокий результат.
Фото: ФК "Спартак"