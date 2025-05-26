Источник: Дзюба в перерыве матча с "Локомотивом" раскритиковал игроков "Акрона", позже - уехал со стадиона

По информации источника, в перерыве матча 30-го тура РПЛ с "Локомотивом" Артем Дзюба устроил в раздевалке разбор полетов и сообщил партнерам, что они ничего не умеют на поле. После замены форвард не пожал руку Заурбеку Тедееву и уехал со стадиона, не дождавшись конца матча.
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на своем поле уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:4. Артем Дзюба был заменен на 77-й минуте матча.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно 2024 года и заключил контракт на один сезон. Форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Дмитрия Клипина.