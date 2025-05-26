Сообщается, что в клубе из Санкт-Петербурга ценят способность 49-летнего специалиста развивать молодые таланты. В частности, на сине-бело-голубых особое впечатление произвёл прогресс полузащитника "армейцев" Матвея Кисляка, с которым работал Мовсесьян. Его приглашением в "Зените" собираются усилить спортивный отдел клуба.
Андрей Мовсесьян сотрудничал с московским ЦСКА с 2012 года, в том числе с 2022 по 2024 год трудился спортивным директором футбольного клуба.
Источник: Legalbet
Экс-спортдир ЦСКА может перейти на работу в "Зенит"
По информации СМИ, в петербургском "Зените" рассматривают кандидатуру бывшего спортивного директора московского ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
Фото: ПФК ЦСКА