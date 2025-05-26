- 10 июня Карпин должен подписать контракт с бело-голубыми – сразу после матча сборных России и Беларуси. Он будет совмещать посты в "Динамо" и сборной: клуб договорился с РФС – там дали "добро", - сказал Гурцкая в выпуске Youtube-шоу "Это футбол, брат!".
Напомним, 25 февраля 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Также 1 мая этого года был уволен главный тренер "Динамо" Марцел Личка. Исполняющим обязанности до конца сезона был назначен Ролан Гусев.
Агент Гурцкая: Валерий Карпин должен подписать контракт с "Динамо"
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о новом главном тренере московского "Динамо".
Фото: РФС