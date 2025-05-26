"Считаю, что приход Карпина в "Зенит" возможен. А почему бы и нет? В этом году "Зенит" не должен был проигрывать титулы из-за столетия футбольного клуба. Они не имели права такого допустить! Думаю, Семаку не смогут это простить. Поэтому сейчас идёт упорный разговор о Карпине, ведь это талантливый тренер. Что ни говори, но в "Ростове" он сделал хорошую команду", - приводит слова Кавазашвили Legalbet.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России. В сезоне-2024/25 команда Сергея Семака заняла в Российской Премьер-Лиге лишь второе место, уступив "Краснодару", который стал чемпионом, одно очко.
Валерий Карпин в феврале 2025 года покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". При этом 56-летний специалист продолжил возглавлять сборную России по футболу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карпин может возглавить "Зенит" в случае смены руководства клуба.
Кавазашвили: Семаку не смогут простить проигранные титулы - приход Карпина в "Зенит" возможен
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о посте главного тренера петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ