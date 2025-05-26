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Личка, Федотов или Артига могут возглавить "Торпедо" в случае увольнения Кононова

По информации СМИ, руководитель московского "Торпедо" Леонид Соболев до конца текущей недели должен решить вопрос о главном тренере команды.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
Сообщается, что Соболев недоволен работой текущего наставника "автозаводцев" Олега Кононова после зимнего перерыва, однако решение о его отставке не принято. Шансы на его увольнение и на сохранение за ним поста главного тренера оцениваются как равные.

При этом у чёрно-белых уже сформирован лонг-лист, куда вошли экс-наставник подмосковных "Химок" и московской "Родины" Франк Артига, главный тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов, главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов, а также экс-тренер московского "Динамо" Марцел Личка и бывший наставник ЦСКА Владимир Федотов. При этом два последних варианта в настоящее время считаются наименее вероятными.

Источник: Metaratings

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