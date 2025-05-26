Сообщается, что Соболев недоволен работой текущего наставника "автозаводцев" Олега Кононова после зимнего перерыва, однако решение о его отставке не принято. Шансы на его увольнение и на сохранение за ним поста главного тренера оцениваются как равные.
При этом у чёрно-белых уже сформирован лонг-лист, куда вошли экс-наставник подмосковных "Химок" и московской "Родины" Франк Артига, главный тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов, главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов, а также экс-тренер московского "Динамо" Марцел Личка и бывший наставник ЦСКА Владимир Федотов. При этом два последних варианта в настоящее время считаются наименее вероятными.
Источник: Metaratings
Личка, Федотов или Артига могут возглавить "Торпедо" в случае увольнения Кононова
По информации СМИ, руководитель московского "Торпедо" Леонид Соболев до конца текущей недели должен решить вопрос о главном тренере команды.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)