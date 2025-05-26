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Агент Кривцова - о ситуации с ДПС: все уже нормально

Агент полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова Младен Гргич высказался о ситуации с ДПС.
Фото: ФК "Краснодар"
- Все уже нормально. Никита вроде рассказал об этом в соцсетях. Сейчас никаких проблем нет, все разрулили, - сказал Гргич "Матч ТВ".

Напомним, 24 мая в матче заключительного 30-го тура "быки" одержали победу со счетом 3:0 над московским "Динамо" и стали чемпионами России. После встречи сотрудники ДПС остановили полузащитника "Краснодара" Никита Кривцова при выезде со стадиона. В СМИ предполагали, что футболист употреблял шампанское и после этого сел за руль.

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