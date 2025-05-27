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В "Пари НН" отреагировали на слухи о возможной отставке Гончаренко

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможной отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"У него действующий контракт с нами. Сезон надо закончить, потому что его можно закончить по-разному", - сказал Удальцов "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона "Пари НН" занял 13-е место в чемпионате РПЛ. Нижегородцам предстоит сыграть в стыковых матчах с "Сочи". Игры пройдут 28 и 31 мая.

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