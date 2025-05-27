- У нас очень хорошие финансовые условия, мы можем рассчитывать на качественных футболистов, которые точечно усилят наш клуб. Хотим сделать крепче и медштаб, и тренерский штаб. Баланс опытный и молодых футболистов — самый главный, - сказал Талалаев "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона Первой лиги "Балтика" набрала 69 очков и заняла первое место в турнирной таблице, вернувшись в РПЛ. Сезоном ранее калининградцы вылетели из Премьер-Лиги.
Напомним, Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре прошлого года, подписав контракт на 3 года с клубом.
Талалаев: мы можем рассчитывать на качественных футболистов
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о подготовке команды к сезону.
Фото: "Чемпионат"