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Талалаев: мы можем рассчитывать на качественных футболистов

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о подготовке команды к сезону.
Фото: "Чемпионат"
- У нас очень хорошие финансовые условия, мы можем рассчитывать на качественных футболистов, которые точечно усилят наш клуб. Хотим сделать крепче и медштаб, и тренерский штаб. Баланс опытный и молодых футболистов — самый главный, - сказал Талалаев "Матч ТВ".

По итогам прошедшего сезона Первой лиги "Балтика" набрала 69 очков и заняла первое место в турнирной таблице, вернувшись в РПЛ. Сезоном ранее калининградцы вылетели из Премьер-Лиги.

Напомним, Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре прошлого года, подписав контракт на 3 года с клубом.

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