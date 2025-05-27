Клубы РПЛ проявляют интерес к молдавскому полузащитнику Владу Рэйляну

Российские команды рассматривают возможность трансфера 22-летнего хавбека «Зимбру».

Фото: IMAGO

Как сообщает инсайдер Галетти, сразу несколько клубов Российской Премьер-Лиги заинтересовались полузащитником молдавского «Зимбру» Владом Рэйляну. Пока не уточняется, какая именно команда РПЛ может сделать официальное предложение, но интерес к 22-летнему игроку сохраняется.



Кроме России, за Рэйляну также следят клубы из Хорватии и Румынии.



Всего за «Зимбру» он провел 114 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 19 ассистов. Контракт с клубом рассчитан до 30 августа 2025 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 450 тысяч евро по версии Transfermarkt.