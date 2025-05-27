«К Медине есть устойчивый интерес от клубов из Бразилии и Ближнего Востока. Прошлой зимой «Ботафого» хотел забрать Хесуса, была договоренность по сумме сделки и по личному контракту, но в последний момент Деян Станкович наложил вето на этот переход. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сейчас значительно больше шансов, что игрок покинет «Спартак» летом. Но у Хесуса контракт со «Спартаком», и решение будет за клубом» — заявил Хинчагов «СЭ».
Медина перешел в «Спартак» летом 2023 года из ЦСКА за 6 миллионов евро. В текущем сезоне Медина провел 24 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро. Его контракт с «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.
Агент Медины: значительно больше шансов, что Хесус покинет "Спартак" летом
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"