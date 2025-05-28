"У "Рубина" действительно есть предложения по Мирлинду, но все обсуждения будут после матчей сборных. Команды назвать не могу, но все возможно", - цитирует Даку Sport24.
В завершившемся сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего албанца в 7 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2024/2025 команда Рашида Рахимова заняла 7-е место в РПЛ, набрав 45 очков в 30-ти встречах.
Отец Даку: у "Рубина" действительно есть предложения по Мирлинду
Феми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, высказался о возможном уходе сына из казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"