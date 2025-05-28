"На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им", - цитирует Ульянова "СЭ".
Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян заявил, что летом хочет покинуть клуб и попросил руководство отпустить его.
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провел во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Наира Тикнизяна
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о будущем Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"