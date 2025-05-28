"В "Зените" достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно", - цитирует Тимощука ТАСС.
Вендел провел в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 22 матча, в которых забил один гол и отдал десять голевых передач. Сообщалось, что летом футболист может покинуть "Зенит".
По итогам прошедшего чемпионата петербургский клуб занял второе место, уступив чемпионство "Краснодару".
Тимощук назвал имя лучшего полузащитника РПЛ
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал игрока питерцев Маркуса Вендела лучшим полузащитником РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"