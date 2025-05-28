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Тимощук назвал имя лучшего полузащитника РПЛ

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал игрока питерцев Маркуса Вендела лучшим полузащитником РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В "Зените" достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно", - цитирует Тимощука ТАСС.

Вендел провел в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 22 матча, в которых забил один гол и отдал десять голевых передач. Сообщалось, что летом футболист может покинуть "Зенит".

По итогам прошедшего чемпионата петербургский клуб занял второе место, уступив чемпионство "Краснодару".

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