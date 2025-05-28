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Томаров рассказал, о чем попросил игроков "Урала" в перерыве матча с "Ахматом" из-за действия судей

Главный тренер "Урала" Сергей Томаров рассказал, как настраивал игроков в перерыве в первом стыковом матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Урал"
"В перерыве говорили, что не надо обращать внимание на судей, на провокации. Что есть, то есть, задача тренеров - тренировать, ничего не сможем изменить. Вы сами все видели, дополнительно комментировать не хочу. Согласен с вами, что нельзя замалчивать, придет время - все будет", - заявил Томаров "Матч ТВ".

"Урал" победил "Ахмат" в первом переходном матче за право играть в РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме встречи арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота грозненцев, а также удалил тренера уральцев Олега Шатова. Также были отменены по одному голу обеих команд и удаление хавбека хозяев Фаниля Сунгатуллина.

Ответный поединок состоится в Грозном 31 мая.

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