"В перерыве говорили, что не надо обращать внимание на судей, на провокации. Что есть, то есть, задача тренеров - тренировать, ничего не сможем изменить. Вы сами все видели, дополнительно комментировать не хочу. Согласен с вами, что нельзя замалчивать, придет время - все будет", - заявил Томаров "Матч ТВ".
"Урал" победил "Ахмат" в первом переходном матче за право играть в РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме встречи арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота грозненцев, а также удалил тренера уральцев Олега Шатова. Также были отменены по одному голу обеих команд и удаление хавбека хозяев Фаниля Сунгатуллина.
Ответный поединок состоится в Грозном 31 мая.
Томаров рассказал, о чем попросил игроков "Урала" в перерыве матча с "Ахматом" из-за действия судей
Главный тренер "Урала" Сергей Томаров рассказал, как настраивал игроков в перерыве в первом стыковом матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Урал"