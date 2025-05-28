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Мостовой назвал Галактионова "нефутбольным человеком"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не знаю его и как он в "Локомотива" появился. Футбольный ли он человек? По мне - кажется, что нет. В РПЛ работает примерно 80% тренеров - футбольных людей и 20% нефутбольных, и это уже хорошо", – сказал Мостовой в "Спартак шоу".

Под руководством Галактионова "Локомотив" финишировал шестым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда отстала от чемпиона страны "Краснодара" на 14 очков.

Контракт Галактионова с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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