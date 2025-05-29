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Спортдир "Пари НН": логичнее, чтобы вместо нас в стыках играл "Оренбург"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о ситуации, которая в текущем сезоне сложилась с переходными матчами в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
— Есть ощущение, что ситуация со стыками происходит не по нормальной логике, и по-хорошему "Пари НН" должен оставаться в таком случае, а в стыках должен быть "Оренбург"?

— Если говорить про логику — наверное, да. Но опять же, мы наверняка не знаем. Если точно напишут, что два клуба РПЛ выиграют, и тогда заходит "Оренбург"… Тогда это будет действительно как-то странно — мы играем за тех, кто сейчас сидит на Мальдивах и отдыхает.

Напомним, подмосковные "Химки", которые по итогам сезона-2024/25 заняли двенадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и по спортивному принципу сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата России, не получили от Российского футбольного союза лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

Тем не менее, в стыковых матчах с командами Первой лиги от РПЛ выступают "Пари НН" и "Ахмат", занявшие 13-е и 14-е места, соответственно. Поскольку вопрос о замене "Химок" будет решать исполком РФС с учетом того, что приоритет будет иметь команда РПЛ, в случае побед нижегородской и грозненской команд в Премьер-Лиге может остаться "Оренбург", занявший 15-е место.

Источник: "Матч ТВ"

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