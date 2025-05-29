"Нужно сезон-два провести на хорошем уровне. Не сомневаюсь, что он вернётся на свой уровень и поможет "Динамо". Мой прогноз - он ещё сыграет сезон-полтора, а затем его продадут за хорошие деньги", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Тюкавин ранее продлил контракт с "Динамо" до лета 2030 года. В соглашении футболиста нет опции выкупа для российских клубов, его агент Алексей Сафонов заявил, что они не планируют выступать за другую команду из России.
В прошедшем чемпионате Тюкавин провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил семь голов и отдал три ассиста. Конец сезона 22-летний форвард пропустил из-за тяжелой травмы.
Мор спрогнозировал дату отъезда Тюкавина в Европу
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор дал прогноз, когда нападающий "Динамо" Константин Тюкавин уедет в Европу.
Фото: ФК "Динамо" Мск