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Черышев: Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России

Экс-тренер "Шинника" Дмитрий Черышев высказался о работе бывшего рулевого сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России. Он уже сам выбирает, куда ему идти и кого тренировать. На его квалификацию ничего не может повлиять", - сказал Черышев Legalbet.

Черчесов остается без работы в футболе после отставки с поста главного тренера сборной Казахстана зимой этого года. Недавно его связывали с возможным назначением в "Локомотив" и "Динамо".

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