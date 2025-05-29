"Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России. Он уже сам выбирает, куда ему идти и кого тренировать. На его квалификацию ничего не может повлиять", - сказал Черышев Legalbet.
Черчесов остается без работы в футболе после отставки с поста главного тренера сборной Казахстана зимой этого года. Недавно его связывали с возможным назначением в "Локомотив" и "Динамо".
Черышев: Черчесов остаётся топовым тренером по меркам России
Экс-тренер "Шинника" Дмитрий Черышев высказался о работе бывшего рулевого сборной России Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола