По данным источника, трансфер бразильского футболиста может обойтись в 20 млн евро.
Изначально, Вендел должен был летом присоединиться к "Ботафого", однако там отказались от сделки, расторгнув трансферное соглашение. Контракт бразильца с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 20 млн евро.
В прошедшем сезоне Вендел провел 27 матчей во всех турнирах за петербургскую команду, в которых забил два гола и отдал 13 результативных передач.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Катарский клуб ведет переговоры по трансферу Вендела, сделка оценивается в 20 млн евро
Катарский "Аль-Садд" интересуется возможностью трансфера полузащитника "Зенита" Маркуса Вендела.
Фото: ФК "Зенит"