"Реакция даже самих футболистов была такая, что не нужно обращать внимания на судейство, на какие-то провокации, продолжать играть, и что мы способны забить не только один, но и второй, и третий, ну и в принципе так и получилось", - цитирует Томарова ТАСС.
Вчера, 28-го мая, екатеринбургский "Урал" на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" в первом переходном матче за право участия в РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил два забитых мяча (по одному у каждой команды), показал красную карточку полузащитнику уральцев Фанилю Сунгатулину, которую отменил после видеопросмотра, и не назначил пенальти в ворота грозненцев, несмотря на вмешательство ВАР.
Напомним, что ответная встреча команд состоится на домашнем стадионе "Ахмата" 31-го мая, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
В "Урале" прокомментировали работу арбитров в переходном матче с "Ахматом"
Главный тренер "Урала" Сергей Томаров высказался о судействе в первом переходном матче с грозненским "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Урал"