"Я хочу, чтобы "Торпедо" закрепилось в Российской Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом!", - приводит слова Кононова "Чемпионат".
Московское "Торпедо" в сезоне-2024/25 Первой лиги под руководством Олега Кононова в 34 матчах набрало 65 очков и заняло второе место в итоговой турнирной таблице. Тем самым, "автозаводцы" завоевали право на выступление в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, которую команда покинлула по итогам сезона-2022/23.
"Торпедо" в своей истории трижды становилось чемпионом СССР (в 1960, 1965, 1976 гг.). Начиная с 1992 года, лучшим достижением московского клуба стало завоевание бронзовых медалей чемпионата России в 2000 году.
Кононов: хочу, чтобы "Торпедо" закрепилось в РПЛ и стало чемпионом России
Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов высказался о турнирных амбициях московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)