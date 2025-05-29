"Мы же все люди, а каждый человек ищет для себя и семьи лучшее. Комличенко подходит к концу карьеры. Конечно, при возможности каждый футболист хотел бы завершить карьеру в Москве, чтобы потом остаться жить там и работать. "Локомотив" предлагает условия раза в три лучше, чем в "Ростове". Насколько знаю, ещё предложение "Локомотива" по Комличенко почти в два раза лучше, чем у "Спартака". Абсолютно логично, что человек выбирает для себя "железнодорожников", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий футбольного клуба "Ростов" Николай Комличенко в ближайшее время станет игроком московского "Локомотива". Сумма компенсации за переход по различным данным может составить 2,8 миллионов евро.
Николай Комличенко в сезоне-2024/25 в составе "Ростова" 36 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось отличиться 9 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Кроме того, форвард получил 2 жёлтые карточки. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
Червиченко: предложение "Локомотива" по Комличенко почти в два раза лучше, чем у "Спартака"
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего Николая Комличенко из "Ростова" в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Ростов"