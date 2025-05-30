"В случае Айссауи были оцифрованы пять матчей — и использованы как аргумент в его пользу. Мы в отчетах прямо указали: "В Айссауи ничего нет. Кисляк сильнее!" Но выбор был сделан в пользу цифр. Убедили Федотова — тот дал добро. И в итоге тренера подставили. Шестое место, Федотова убрали. "Блестящая работа" (смеется)", - приводит слова Мовсесьяна Sport24.
Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА летом 2022 года и проработал в клубе до конца сезона-2023/2024. Под его руководством "армейцы" завоевали Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата страны.
В феврале 2024 года ЦСКА приобрел полузащитника Сид Ахмеда Айссауи, который на данный момент выступает в аренде за алжирский "МК Алжир". Полузащитник не провел за московский клуб ни одной встречи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 100 тысяч евро.
"В итоге тренера подставили". Бывший директор ЦСКА рассказал об отставке Федотова
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о работе заместителя генерального директора Евгения Шевелева.
Фото: ПФК ЦСКА