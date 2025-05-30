- Атаковать будут обе команды. Но, наверное, ЦСКА посильнее. А если в воротах ещё и будет стоять Акинфеев, шансы армейцев ещё предпочтительнее. Думаю, что ЦСКА может победить со счётом 2:0, - сказал Тукманов "Матч ТВ".
Напомним, ЦСКА обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России в двухматчевом противостоянии (2:2 общ, 4:3 пен), а "Ростов" стал победителем Пути регионов, обыграв "Спартак" 2:1.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Тукманов - о Суперфинале: если в воротах ЦСКА будет стоять Акинфеев, шансы армейцев ещё предпочтительнее
Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между ЦСКА и "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА