Матчи Скрыть

Тумилович: Карпину для успеха в "Динамо" надо будет купить новых вратарей

Бывший вратарь Геннадий Тумилович рассказал о проблемах "Динамо" с комплектацией команды.
Фото: ФК "Динамо"
- Карпину для успеха в "Динамо" надо будет купить новых вратарей. Лещук и Лунёв – это не голкиперы для борьбы за чемпионство. В остальном команда укомплектована хорошо, с этим составом можно претендовать на многое, - сказал Тумилович Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что Карпин согласовал условия будущего контракта с руководством "Динамо". Соглашение будет рассчитано до 2028 года. Всего Карпин будет зарабатывать 3 млн евро в год в клубе и сборной России.

В прошедшем сезоне бело-голубые заняли пятое место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится