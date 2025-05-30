- Карпину для успеха в "Динамо" надо будет купить новых вратарей. Лещук и Лунёв – это не голкиперы для борьбы за чемпионство. В остальном команда укомплектована хорошо, с этим составом можно претендовать на многое, - сказал Тумилович Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что Карпин согласовал условия будущего контракта с руководством "Динамо". Соглашение будет рассчитано до 2028 года. Всего Карпин будет зарабатывать 3 млн евро в год в клубе и сборной России.
В прошедшем сезоне бело-голубые заняли пятое место в РПЛ.
Тумилович: Карпину для успеха в "Динамо" надо будет купить новых вратарей
Бывший вратарь Геннадий Тумилович рассказал о проблемах "Динамо" с комплектацией команды.
Фото: ФК "Динамо"