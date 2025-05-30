— Правда, что РФС дал добро Карпину на совмещение постов в сборной России и "Динамо"?
— Нет, неправда.
— Карпин вас спрашивал об этом?
— Не спрашивал. Мы разрешения не давали.
— А если спросит?
— Такое количество сослагательных наклонений… Никто не спрашивал, РФС добро не давал, - сказал Митрофанов Sport24.
Ранее инсайдер Тимур Гурцкая заявлял, что Карпин получил разрешение от Российского футбольного союза на совмещение должностей в сборной и московском "Динамо". О назначении нового главного тренера бело-голубые должны объявить в июне.
В марте Карпин покинул пост рулевого "Ростова", сославшись на желание сконцентрироваться на работе с национальной командой. При этом российская сборная остается отстраненной от международных турниров из-за санкций.
В РФС сообщили, что не разрешали Карпину совмещать посты в сборной и "Динамо"
Генеральный секретарь РФС опроверг информацию, что тренер Валерий Карпин получил разрешение совмещать должности в сборной России и московском "Динамо".
Фото: РФС