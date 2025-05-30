"У Карпина ноль титулов, у "Динамо", по большому счёту, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что-то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда ещё?" - заявил Радимов "Матч ТВ".
Ранее появлялась информация, что "Динамо" может объявить о назначении Валерия Карпина наставником команды в июне. При этом в РФС сообщили об отсутствии разрешения у тренера на совмещение постов в сборной России и клубе.
Радимов: у Карпина ноль титулов, у "Динамо" тоже, пора что-то выиграть
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался о будущем союзе тренера Валерия Карпина и московского "Динамо".
Фото: РФС