Сообщается, что в его услугах заинтересовано минимум два турецких клуба.
Угочукву Иву выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 армянин в общей сложности принял участие в 33 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Игрок "Рубин" Иву может продолжить карьеру в чемпионате Турции
По информации СМИ, опорный полузащитник "Рубина" и сборной Армении Угочукву Иву может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Рубин"