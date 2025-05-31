«Проводил совещание с департаментом сборных команд, где тренеры сборных, в частности, высказывали просьбу, чтобы соревнования Первой и Второй лиг не проводились во время пауз сборных. Ведь если в первую сборную оттуда не вызывают, то в молодёжной сборной футболисты ФНЛ играют.
Мы как раз анализировали варианты календаря в других лигах. Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) участвуют 16 команд. Последний год, когда в первой по уровню лиге страны выступало более 16 команд, был в 1997 году, когда в чемпионате приняло участие 18 команд. Также стоит отметить, что недавно были внесены изменения в проведение таких турниров, как Кубок России и Вторая лига, которая теперь состоит из нескольких дивизионов.
Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 стал «Краснодар», одержавший победу на своем поле против столичного «Динамо» (3:0) и завоевав впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Генсек РФС: не вижу никаких экономических предпосылок для увеличении команд в РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сейчас отсутствуют экономические предпосылки для увеличения числа команд в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РФС