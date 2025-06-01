— Сложно что?то говорить. Гол на последних минутах, который решает судьбу сезона — это невероятные эмоции. Тяжело в эмоциональном плане, было очень тяжело. В Екатеринбурге была очень сложная игра, ответная — тоже. Парни перетерпели, навязали свою игру, забили пенальти. Зорин, который пришел к нам, решил судьбу сезона.
Да, понятно, что работы у меня было не так много, но такие игры психологически даются тяжелее, чем когда ты постоянно в игре.
— Твое мнение по судейству?
— Я сейчас сам на эмоциях, поэтому ничего не могу комментировать. Могу быть необъективным, — заявил Шелия «Матч ТВ».
В сезоне?2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, тогда как «Урал» стал четвёртым в Первой лиге. По итогам двухматчевого противостояния команда из Грозного сохранила место в элите.
«Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в ответном переходном матче, который состоялся в Грозном 31 мая. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Таким образом, грозненская команда победила своих соперников по итогам двух встреч — 3:2 и осталась в РПЛ на будущий сезон.
Шелия — о победе "Ахмата": гол в концовке, решивший судьбу сезона, — это невероятные эмоции
Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал напряжённую победу над «Уралом» в стыковом матче за право остаться в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"