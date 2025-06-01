"Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждем дальнейших контактов. Стоимость? Около 2 миллионов евро", - цитирует агента "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Рамиро Ди Лучано провел за аргентинский "Банфилд" во всех турнирах 17 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 1 миллион евро, контракт аргентинца с клубом истекает в конце 2026 года.
Напомним, что сегодня, 1 июня, ЦСКА сыграет с "Ростовом" в Суперфинале Кубка России, встреча состоится в "Лужниках", стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.
Агент Ди Лучано высказался о возможном переходе защитника в ЦСКА
Футбольный агент Франко Грасси, представляющий интересы защитника "Банфилда" Рамиро Ди Лучано, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Скриншот: Transfermarkt