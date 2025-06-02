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Андрей Мостовой: хочу, чтобы Кузяев вернулся в "Зенит"

Нападающий петербургского "Зенита" Андрей Мостовой признался, что хотел бы вернуть Далера Кузяева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Гавр"
"С Далером Кузяевым не общался где-то пару месяцев. Поздравляю, что он остался с "Гавром" в Лиге 1. Хочу, чтобы он вернулся в "Зенит". Далер — очень сильный футболист и хороший человек", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Далер Кузяев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2023 год - полузащитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 183 матча и записал на свой счет 23 забитых гола и 29 результативных передач.

В минувшем сезоне российский полузащитник провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и забил 1 мяч. Контракт россиянина с клубом истекает в конце июня этого года.

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