"С Далером Кузяевым не общался где-то пару месяцев. Поздравляю, что он остался с "Гавром" в Лиге 1. Хочу, чтобы он вернулся в "Зенит". Далер — очень сильный футболист и хороший человек", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Далер Кузяев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2023 год - полузащитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 183 матча и записал на свой счет 23 забитых гола и 29 результативных передач.
В минувшем сезоне российский полузащитник провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и забил 1 мяч. Контракт россиянина с клубом истекает в конце июня этого года.
Андрей Мостовой: хочу, чтобы Кузяев вернулся в "Зенит"
Нападающий петербургского "Зенита" Андрей Мостовой признался, что хотел бы вернуть Далера Кузяева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Гавр"