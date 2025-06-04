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Журналист Карпов: "Зенит" и "Краснодар" интересуются Садулаевым

«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в подписании полузащитника «Ахмата» Лечи Садулева.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации инсайдера Карпова, «быки» - главный претендент на 25-летнего футболиста, а «Зенит» давно следит за Садулаевым и тоже не исключает возможность трансфера.

Сообщается, что грозненский клуб хочет выручить за Лечи не менее 10 млн евро.

В прошедшем сезоне Садулева принял участие в 35 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. На его счету три гола, а также четыре результативные передачи.

Напомним, что грозненский клуб занял 14-ю строчку в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 25 баллов. А по сумме двух переходных матчей «Ахмат» обыграл «Урал» (1:2, 2:0), сохранив место в РПЛ на следующий сезон.

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