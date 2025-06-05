"Я очень рад вернуться в Санкт-Петербург, я люблю этот город, это как второй дом для меня. Мы посмотрели на стадионе матч "Зенита" с "Ахматом", было здорово. Потом мы сыграли в матче легенд в честь столетия клуба, очень хорошие эмоции от этого всего получил", - цитирует Данни ТАСС.
Мигель Данни выступал за петербургский "Зенит" c 2008 по 2017 год. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 256 матчей и отметился 68 забитыми мячами и 73 голевыми передачами. Португалец завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2019 года.
Также Мигель Данни выступал за московское "Динамо", "Маритиму", "Славию" и "Спортинг". На счету Данни 38 матчей в составе сборной Португалии и 4 забитых гола.
Данни: Санкт-Петербург мой второй дом, я люблю этот город
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни высказался о возвращении в Санкт-Петербург.
Фото: РПЛ