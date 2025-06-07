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Монтес не исключил возможного ухода из "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес рассказал, что не исключает своего ухода из московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я в "Локомотиве" уже год, и я там очень счастлив. Но, очевидно, что я не исключаю возможности возвращения", - цитирует Монтеса PlanoDeportivo со ссылкой на TV Azteca.

Монтес в минувшем сезоне 18 матчей за "Локомотив", в которых забил два гола и отдал один ассист. В его услугах заинтересован ряд топ-клубов чемпионата Мексики. Контракт защитника с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2029 года.

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