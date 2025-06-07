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Белоус предложил ЦСКА назначить Гусева после ухода Николича

Функционер Юрий Белоус предложил ЦСКА присмотреться к тренеру московского "Динамо" Ролану Гусева в случае ухода Марко Николича.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Прекрасно провел заключительные несколько туров Ролан Гусев в "Динамо", и, по всей видимости, если туда теперь приходит Карпин, то он приходит со своей командой, Ролику может места не найтись. Поэтому обратить внимание можно на этого специалиста", - сказал Белоус изданию "Спорт день за днем".

Ранее сообщалось, что Николич может покинуть ЦСКА ради работы в греческом АЕКе.

Гусев с мая выполнял функции главного тренера московского "Динамо" после отставки Марцела Лички. Под руководством россиянина команда выиграла три из четырех матча в РПЛ и финишировала пятой.

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