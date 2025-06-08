СМИ: скауты из Италии следят за Сперцяном в матчах сборной Армении

По информации СМИ, скауты футбольных клубов из Италии следили за игрой хавбека "Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в матче за национальную сборную против команды Косово.

Фото: ФК "Краснодар"

Эта игра, которая носила товарищеский характер, прошла 6 июня. Она завершилась победой балканцев со счётом 5:2, при этом Сперцян сумел забить гол после исполнения штрафного удара.



Также сообщается, что скауты вновь посетят игру сборной Армении - на сей раз 9 июня в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.



Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 35 официальных матчах, забил 11 голов, отдал 7 голевых передач, получил 2 желтые карточки, а также с командой стал чемпионом России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 млн евро.