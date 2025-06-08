"На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется... Пока не знаю", - приводит слова Адиева "СЭ".
Иван Сергеев является игроком самарских "Крыльев Советов" с сентября 2024 года. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан на срок до лета 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро.
В сезоне-2024/25 форвард в общей сложности принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
Адиев: пока нет уверенности, уйдет ли Сергеев из "Крыльев Советов" или останется
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о возможности ухода из самарского клуба нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"