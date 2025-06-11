«Я очень рад, что «Краснодар» стал чемпионом. Галицкий искренне предан футболу. У него есть своё видение развития клуба, но он имеет на это право, так как именно он вкладывает в это свои деньги. И слава Богу, что он добился исполнения своей мечты. Но у него есть и другая мечта. Чтобы в следующий раз, когда «Краснодар» стал чемпионом, в его составе было побольше воспитанников», - цитирует Бесчастных Metaratings.ru.
Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Черно-зеленые опередили «Зенит», занявший вторую строчку, на одно очко.
«Быки» впервые в своей истории завоевали золотые медали турнира.
Бесчастных: я очень рад, что "Краснодар" стал чемпионом
Экс-игрок сборной России Владимир Бесчастных высказался о чемпионстве «Краснодара», а также оценил вклад владельца клуба Сергей Галицкого в развитие футбола.
Фото: ФК "Краснодар"