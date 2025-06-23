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Чистяков - о возвращении в "Ростов": всё интересное впереди

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал свое возвращение в стан «желто-синих».
Фото: ФК "Зенит"
«Пока, наверное, ещё до конца не осознаю, постепенно буду вникать, привыкать заново. Так в целом рад. Рад оказаться вновь на этой базе, в этой прекрасной команде. Всё интересное впереди!» - сказал Чистяков на видео, опубликованном в телеграм-канале «Ростова».

Ранее 31-летний защитник уже выступал за ростовчан с июля 2019 года по октябрь 2020 года.

По итогам сезона-2024/25 «Ростов» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Стало известно, с кем сыграют ростовчане в первом туре предстоящего сезона. «Ростов» отправится в Санкт-Петербург, где встретится с «Зенитом».

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