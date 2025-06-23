«Ростов» очень хорошо работает с ребятами, выводит их на качественно новый уровень. Главный тренер был лично заинтересован в Тимуре. И в переговорах «Ростов» был самым убедительным», - цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету 25-летнего форварда одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ростов» финишировал на восьмой позиции. В активе ростовчан 39 баллов.
Агент Сулейманова объяснил, почему форвард выбрал "Ростов" для продолжения карьеры
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы форварда Тимура Сулейманова, рассказал, почему футболист решил перейти из «Локомотива» в «Ростов».
Фото: ФК "Локомотив"