«Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая не заметна, но очень важна», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.
Как пояснил топ-менеджер, причиной его ухода стало расхождение во взглядах с руководством клуба.
Роберт Тер-Абрамян был назначен генеральны директором 17 февраля 2025 года. Самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.
36-летний специалист ранее работал в ФНЛ, КХЛ и ряде хоккейных клубов, включая «Спартак», «Авангард» и «Хумо», где занимался маркетингом и спонсорскими проектами.
Тер-Абрамян объявил об уходе с поста гендиректора "Крыльев Советов"
Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил о своём скором уходе из клуба.
Фото: ФНЛ