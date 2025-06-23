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Тер-Абрамян объявил об уходе с поста гендиректора "Крыльев Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил о своём скором уходе из клуба.
Фото: ФНЛ
«Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая не заметна, но очень важна», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

Как пояснил топ-менеджер, причиной его ухода стало расхождение во взглядах с руководством клуба.

Роберт Тер-Абрамян был назначен генеральны директором 17 февраля 2025 года. Самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.

36-летний специалист ранее работал в ФНЛ, КХЛ и ряде хоккейных клубов, включая «Спартак», «Авангард» и «Хумо», где занимался маркетингом и спонсорскими проектами.

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