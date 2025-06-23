- За то, чтобы тренировали хорошие тренеры. Неважно откуда. Но крен идёт почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то, - приводит слова Карпина ТАСС.
20 июня московский ЦСКА объявил о назначении главным тренером 49-летнего швейцарского специалиста Фабио Челестини, который ранее возглавлял швейцарский "Базель". По состоянию на 23 июня из 16 клубов, которые должны стартовать в РПЛ-2025/2026, в 11 работают главные тренеры из России, в 1 - из Белоруссии, в 4 - иностранцы.
Карпин: в РПЛ почему-то идёт крен, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос, выступает ли он за российских или за иностранных тренеров в клубах РПЛ.
Фото: РИА Новости