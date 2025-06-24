«Во-первых, «Зенит» нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил «Зениту» шесть лет, они сами добивались. Конкуренция растёт, команды усиливаются», - цитирует Черчесова «ТАСС».
Напомним, что с 2018 по 2024 год «Зенит» неизменно становился чемпионом России.
По итогам сезона-2024/25 первое место в РПЛ занял «Краснодар». На второй позиции финишировал «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА.
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге.
Черчесов - о конкуренции в РПЛ: "Зенит" нужно немного оставить в покое
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возросшем уровне конкуренции в РПЛ.
Фото: Казахстанская федерация футбола