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"Васко да Гама" отказался от трансфера нападающего "Краснодара" Виктора Са

Бразильский «Васко да Гама» передумал выкупать нападающего «Краснодара» Виктора Са, решив инвестировать в более перспективного игрока.

Фото: Rusfootball.info
По информации CRVGNews со ссылкой на Ge.Globo, «Васко да Гама» отказался от покупки форварда «Краснодара» Виктора Са. Причиной стали высокая трансферная стоимость 31-летнего игрока и отсутствие перспектив на дальнейшую перепродажу.

Руководство бразильского клуба предпочитает направить средства на приобретение более молодого футболиста с возможностью будущей финансовой выгоды.

Виктор Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого» за 1,5 миллиона евро. Бразилец оценивается на рынке в 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. 23 сентября 2024 года Виктор Са продлил контракт с "Краснодаром" до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Виктор Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

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