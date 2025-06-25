«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель - вернуть титул», - цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».
В минувшем сезоне чемпионат России выиграл «Краснодар». «Зенит» финишировал на второй строчке, а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Сезон-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга начнет на домашней арене. В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом.
Медведев - о предстоящем сезоне РПЛ: цель "Зенита" - вернуть титул
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев огласил цель клуба на предстоящий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"