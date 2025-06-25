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Медведев - о предстоящем сезоне РПЛ: цель "Зенита" - вернуть титул

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев огласил цель клуба на предстоящий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель - вернуть титул», - цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне чемпионат России выиграл «Краснодар». «Зенит» финишировал на второй строчке, а на третьей позиции расположился ЦСКА.

Сезон-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга начнет на домашней арене. В первом туре «Зенит» сыграет с «Ростовом.

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