Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
2 - 5 2 5
Манчестер СитиЗавершен
Видад
1 - 2 1 2
Аль-АйнЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
2DROTSЗавершен

"Теперь у нас есть третий бомбардир". Кутицкий прокомментировал переход Осипенко в "Динамо"

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"
«Что даст клубу Осипенко? Думаю, он будет подсказывать молодым, это сто процентов усиление. Теперь у нас есть третий бомбардир. Составит ли он конкуренцию Гладышеву и Тюкавину? Если будет так же часто бегать вперед, как в «Ростове», то все возможно», - цитирует Кутицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Осипенко подписал контракт с «Динамо» сроком на три года.

В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив десять голов. Также на его счету три результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» расположился на восьмой позиции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится