«Что даст клубу Осипенко? Думаю, он будет подсказывать молодым, это сто процентов усиление. Теперь у нас есть третий бомбардир. Составит ли он конкуренцию Гладышеву и Тюкавину? Если будет так же часто бегать вперед, как в «Ростове», то все возможно», - цитирует Кутицкого «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Осипенко подписал контракт с «Динамо» сроком на три года.
В минувшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив десять голов. Также на его счету три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» расположился на восьмой позиции.
"Теперь у нас есть третий бомбардир". Кутицкий прокомментировал переход Осипенко в "Динамо"
Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в стан «бело-голубых».
Фото: ФК "Динамо"